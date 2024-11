Eisbären siegen dank furioser Aufholjagd in Düsseldorf

Die Eisbären Berlin haben die Tabellenführung in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) ausgebaut. Am Freitagabend gewann der deutsche Meister beim Schlusslicht Düsseldorfer EG nach einem 1:3-Rückstand noch mit 5:3 (0:2, 3:1, 2:0). Liam Kirk, Korbinian Geibel, Mitch Reinke, Leonhard Pföderl und Yannick Veilleux sorgten mit ihren Toren für den Arbeitssieg der Hauptstädter.

Vor 9.479 Zuschauern gingen die Gastgeber früh in Führung. In der 5. Minute schloss Jakub Borzecki einen Konter erfolgreich ab, nachdem sich die Berliner einen Puckverlust im Aufbauspiel erlaubt hatten. Die Hauptstädter bestimmten danach die Begegnung, ließen aber vor dem gegnerischen Tor immer wieder die nötige Präzision vermissen. So konnte Sinan Akdag den Vorsprung der Düsseldorfer ausbauen (17.).