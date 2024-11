Die Eisbären Berlin haben sich erfolgreich aus der Länderspielpause der Deutschen Eishockey Liga (DEL) zurückgemeldet. Am Sonntagnachmittag gewann der deutsche Meister gegen die Löwen Frankfurt mit 5:2 (3:1, 0:1, 2:0) und festigte damit die Tabellenführung. Ty Ronning, Leonhard Pföderl, Marcel Noebels, Lean Bergmann und Frederik Tiffels sorgten mit ihren Toren für den insgesamt verdienten Sieg.

Vor 14.200 Zuschauern in der ausverkauften Arena am Ostbahnhof dominierten die Hausherren von Beginn an. Ronning traf bereits nach 81 Sekunden, Pföderl baute den Vorsprung in der 14. Minute aus. Die Frankfurter konnten in ihrem ersten Powerplay verkürzen (15.), doch Noebels stellte den alten Abstand wieder her, als die Berliner ihrerseits in Überzahl spielten (18.).