Die Basketballerinnen von Alba Berlin haben am Samstagabend in der Bundesliga einen Heimsieg geholt. Angefeuert von 2.200 Zuschauern in der ausverkauften Sömmeringhalle schlugen sie die Panthers Osnabrück mit 67:63 (27:35). Beste Berliner Werferin war Deeshyra Thomas mit 21 Punkten.

Bereits am vergangenen Sonntag hatte sich Alba auswärts gegen die Panthers durchgesetzt. Im Rückspiel taten sich die Berlinerinnen nun jedoch vor allem in der ersten Hälfte deutlich schwerer und lagen lange deutlich zurück. Nach dem Seitenwechsel gelang dank starker Defensive und der gut aufgelegten Thomas jedoch das Comeback und in einer engen Schlussphase setzte sich Alba am Ende durch.

"Wir hatten Probleme das physische Spiel von Osnabrück zu matchen. Das haben wir auswärts noch sehr gut gemacht und waren ready. Dieses Mal ist es uns schwer gefallen, auch wegen des Spiels in Wasserburg unter der Woche. In der zweiten Halbzeit haben wir es aber geschafft, das anzupassen und besser rauszukommen", erklärte Kapitänin Lena Gohlisch nach dem Spiel.

Nach einer kurzen Pause geht es für die Berlinerinnen am 30. Dezember in der Liga mit einem Auswärtsspiel in Nördlingen weiter. Derzeit belegt Alba den zweiten Tabellenplatz.