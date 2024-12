Alba Berlin hat in der Basketball-Bundesliga das Spitzenspiel gegen die Saarlouis Royals überraschend deutlich mit 60:68 (32:31) verloren. Ausschlaggebend für die ersten Heimniederlage in dieser DBBL-Saison war ein schwaches letztes Viertel der Berlinerinnen. Die überragende Spielerin auf dem Parket war Royals-Aufbauspielerin Martha Burse mit 30 Punkten

Die Partie in der Sömmeringhalle war zu Beginn nicht unbedingt von vielen Offensivaktionen geprägt, beide Teams standen gut in der Defensive und hatten Probleme, Punkte zu erzielen. Mitte des zweiten Viertels führte Alba mit 18:17. Ein 6:0-Lauf half den Berlinerinnen, sich etwas von dem Tabellen-Fünften abzusetzen. Saarlouis spielte weiter aggressiv in der Verteidigung, zwang Alba immer wieder zu Fehlern und ließ die Berlinerinnen so nicht davonziehen. Zur Halbzeit stand es 32:31.