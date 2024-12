Albas Basketballerinnen mit starkem Sieg in Herne

So 01.12.24 | 19:46 Uhr

Die Basketballerinnen von Alba Berlin sind in der Bundesliga weiter auf Erfolgskurs: Beim Herner TC feierten die Berlinerinnen am Sonntag einen starken 64:55-Auswärtssieg.

Nach acht Siegen in neun Spielen liegen die Alba-Damen mit 16 Zählern auf dem zweiten Platz in der Tabelle – punktgleich mit Spitzenreiter RS Keltern. Erst am Vorabend durften sich die Hauptstädterinnen über die Auszeichnung als Berlins Frauen-Team des Jahres freuen.