Die Basketballer von Alba Berlin kommen in der Euroleague weiter nicht in Schwung. Der deutsche Vizemeister kassierte am Dienstagabend bei Armani Mailand aufgrund einer katastrophalen zweiten Hälfte ein 68:100 (43:47) und verlor somit zum achten Mal in Folge im bedeutendsten europäischen Wettbewerb.

Mit nur drei Siegen aus 21 Spielen bleibt Alba das Tabellenschlusslicht. Noch im Hinspiel hatten die Hauptstädter verletzungsgeplagt eine Überraschung geliefert und Mailand nach Verlängerung viel umjubelt 105:101 geschlagen.