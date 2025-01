Do 23.01.25 | 22:32 Uhr

Im Spitzenspiel der Deutschen Eishockey Liga mussten die Eisbären Berlin am Donnerstagabend den nächsten Rückschlag hinnehmen. Gegen München unterlagen die Berliner im Penaltyschießen. Don Jackson wurde vor dem Spiel in der Halle verewigt.

Jackson ist der erste Trainer der Vereinsgeschichte mit einer derartigen Auszeichnung. Erst am Mittwoch wurde der 68-Jährige als neuer Coach der Münchner vorgestellt, nachdem Max Kaltenhauser aus persönlichen Gründen zurückgetreten war.

Vor dem Duell wurde Don Jackson, dem langjährigen Trainer der Eisbären, eine besondere Ehre zuteil: Ein Banner mit dem Namen des Coaches, der die Berliner einst zu fünf Deutschen Meisterschaften geführt hatte, wurde in der Arena am Ostbahnhof unter das Dach gezogen.

Nur vier Tage nach der knappen Niederlage gegen die Fischtown Pinguins Bremerhaven müssen die Eisbären Berlin den nächsten Rückschlag verkraften: Am Donnerstagabend unterlagen die Hauptstädter dem EHC RB München im Spitzenspiel der Deutschen Eishockey Liga (DEL) mit 2:3 nach Penaltyschießen (1:0, 0:1, 1:1, 0:0).

Anschließend sahen die 14.022 Zuschauer im Berliner Eishockey-Publikum ein ausgeglichenes erstes Drittel, in dem die Eisbären leichte Vorteile hatten und sich mehrere gute Chancen erspielten. Münchens Goalie Mathias Niederberger verhinderte mehrfach einen Rückstand – in der 19. Minute musste er sich dann aber erstmals geschlagen geben. Frederik Tiffels staubte ab, erzielte sein zehntes DEL-Saisontor und brachte die Hausherren verdientermaßen mit 1:0 in Führung.