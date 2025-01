Die Eisbären Berlin haben das Spitzenspiel der Deutschen Eishockey Liga (DEL) gegen die Fischtown Pinguins Bremerhaven knapp verloren. Der deutsche Meister unterlag dem Vorjahresfinalisten mit 3:4 (1:1, 0:2, 2:1). Korbinian Geibel, Liam Kirk und Yannick Veilleux trafen für die Hauptstädter.



Die 14.200 Zuschauer in der ausverkauften Arena am Ostbahnhof sahen von Beginn an ein intensives, temporeiches Spiel. Die Hausherren hatten anfangs die Mehrzahl der Torgelegenheiten und gingen in der sechsten Minute durch einen Treffer von Geibel in Führung. Markus Vikingstad glich allerdings für die Bremerhavener aus (16.).