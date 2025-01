Benedict Hollerbach brachte nach dem 2:1-Sieg gegen Mainz die allgemeine Stimmung bei Union Berlin auf den Punkt. "Heute bin ich sehr gut drauf. Das habe ich schon lange nicht mehr gefühlt", sagte er. Schließlich sei der letzte Sieg schon ewig her gewesen. Wahre Worte: Ganze drei Monate hatten die Eisernen bis Sonntag nicht gewonnen. Insgesamt dauerte die Negativserie 92 Tage mit elf Pflichtspielen ohne Sieg. Im Profifußball, in dem eine Saison reicht, um die Geschichte eines Vereins neu zu schreiben, ist das eine sehr lange Zeit. Auch deswegen wurde zwischendurch Bo Svensson entlassen und Steffen Baumgart sein Nachfolger als Trainer. Gegen Mainz feierte er nach zwei Niederlagen zum Einstand endlich seinen ersten Sieg mit Union.

Besonders euphorisch wirkte Baumgart nach dem Spiel trotzdem nicht. "Die 90 Minuten sind um, jetzt bin ich irgendwann mal auch durch", erklärte er. Nach Laufdistanz ist seine Mannschaft die Zweitbeste der Liga. Würden Baumgarts Kilometer an der Seitenlinie dazu zählen, wäre Union sicher bald Erster in dieser Statistik. Mit den 125 Kilometern gegen Mainz überboten die Spieler auch ohne Baumgarts Hilfe ihren eigenen Saisondurchschnitt um fünf Kilometer. Dazu gewann Union 58 Prozent der Kopfballduelle, fing mehr Bälle ab als Mainz und blockte mehr Schüsse.

"Von Anfang an" ist in diesem Fall wörtlich zu verstehen. Schon in der ersten Minute brach die Alte Försterei in Jubel aus. Benedict Hollerbach eroberte den Ball im Pressing tief in der gegnerischen Hälfte und traf zur Führung. Obwohl Union nach einem Amiri-Elfmeter in der fünften Minute schnell den Ausgleich kassierte, blieben die Köpenicker Herren der Lage. Auch wegen einer Umstellung des Trainers. Nach zwei missglückten Versuchen, seine bevorzugte Viererkette spielen zu lassen, stellte Baumgart Union wieder im lange gewohnten 5-3-2 auf. Das habe der Mannschaft Sorgen genommen, fand Benedict Hollerbach: "Ich hatte das Gefühl, dass mit der Viererkette jeder Angriff gegen uns gefährlich wurde." Gegen Mainz war das nicht der Fall. Amiris Elfmeter war der einzige Mainzer Abschluss aufs Tor der Berliner.

Das lag insbesondere an der deutlich verbesserten Raumaufteilung der Unioner. Während sie gegen Heidenheim und Augsburg gleich drei Tore von ungedeckten Spielern aus dem Rückraum kassiert hatten, gewann Mainz am Sonntag kaum zweite Bälle. Immer wieder warfen sich die Innenverteidiger dazwischen. Aber auch die neu formierte Mittelfeldzentrale mit Andras Schäfer, Jannik Haberer und Aljoscha Kemlein glänzte vor allem mit ihrer Arbeit gegen den Ball. Ihnen war es zu verdanken, dass die eigentlich so gefährlichen Chippässe der Rheinhessen selten die offensiven Mittelfeldspieler Paul Nebel und Jae-Sung Lee fanden.