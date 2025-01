Die sportlichen Geschicke des BFC Dynamo sollen künftig in neuen Händen liegen. Wie der Fußball-Regionalligist am Montag zum Trainingsauftakt mitteilte, habe der Verein die Neustrukturierung seines Geschäfts- und Unternehmensbereichs Sport beschlossen und in diesem Zug Enis Alushi als neuen Geschäftsführer Sport bestimmt.

Der bisherige langjährige Sportliche Leiter Angelo Vier hätte seinen zum Saisonende auslaufenden Vertrag aus beruflichen Gründen hingegen nicht verlängert, wolle in den verbleibenden sechs Monaten aber für einen nahtlosen Übergang sorgen.