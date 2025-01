Fußball-Drittligist FC Energie Cottbus hat sein Testspiel gegen den Regionalligisten FSV Zwickau am Mittwoch mit 2:1 (1:0) gewonnen. Die Begegnung fand am Nachmittag unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt.

Das Team von Cheftrainer Claus-Dieter Wollitz dominierte das Duell in der ersten Hälfte deutlich und erspielte sich eine Vielzahl an Chancen. So war es FSV-Keeper Benjamin Leneis, der seine Mannschaft lange Zeit im Spiel hielt - bis kurz vor der Halbzeitpause sein Mitspieler Oliver Fobassam durch ein Eigentor dafür sorgte, dass der Favorit in Führung ging (45. Minute).