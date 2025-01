In Berlin und Brandenburg - Diese Sport-Highlights stehen 2025 an

Klassiker, Kurioses und eine vielversprechende Premiere mit internationalem Flair: Berlin und Brandenburg können sich auch im neuen Jahr auf sportliche Leckerbissen freuen. Ein Überblick.



8. - 12. Januar: CSI Neustadt-Dosse

Den Auftakt in das regionale Sportjahr macht traditionell das Reitturnier "CSI Neustadt-Dosse". Seit Jahren im internationalen Reitsport etabliert, lockt das Turnier die Elite an. Neben Weltranglisten-Springen – rund 250 Sportpferde finden sich über die Tage in der Halle ein - steht auch eine Youngster-Tour für sechs und sieben Jahre alte Pferde auf dem Programm. Zuschauer in der Lindenau-Halle können sich auf 22 Springprüfungen freuen.

31. Januar - 1. Februar: Berliner Sechstagerennen

Wie schon im vergangenen Jahr wird das Radsport-Highlight im Velodrom nur noch an zwei Tagen stattfinden, die einmalige Atmosphäre beim "Six Day Berlin" aber bleibt. Traditionell treten Radsport-Profis und Radsport-Newcomer in verschiedenen Disziplinen an. Musik, Lichtshows und lautstarke Unterstützung von den Rängen gehören genauso dazu. 2025 findet die Veranstaltung bereits zum 112. Mal statt. Das erste Rennen wurde 1909 ausgetragen – damals noch im Zoologischen Garten.

14. Februar: ISTAF Indoor

Sprinterin Gina Lückenkemper, Weitspringerin Malaika Mihambo, Stabhochsprung-Weltrekordhalter Armand Duplantis: Sie alle treten an beim ISTAF Indoor in der Uber-Arena. Ein fester Programmpunkt für alle Leichtathletik-Fans, die die Top-Athleten hautnah erleben wollen. "So eine großartige Atmosphäre habe ich noch nie erlebt", zeigte sich selbst Olympiasieger Duplantis nach seiner Teilnahme vor zwei Jahren begeistert.

20. – 23. Februar: Turnier der Meister

Seit 1979 findet in Cottbus eines der bedeutendsten Turniere im Geräteturnen statt. So auch dieses Jahr: Im Februar wird die Lausitz-Arena zum Turn-Olymp. Im vergangenen Jahr waren mehr als 300 Sportlerinnen und Sportler aus 73 Nationen dabei und sorgten für eine Rekordbeteiligung. Das Turnier, das den Status als Turn-Weltcup-Turnier besitzt, geht nun in seine 48. Auflage.

9. - 27. April: Mopslauf

Der etwas andere Programmpunkt. Beim Mopslauf steht nicht die erlaufene Zeit im Fokus, sondern der Erhalt der Möpse. Das Ziel ist es, die 27 steinernen Möpse, die in ganz Brandenburg an der Havel verteilt sind, zu finden und zu fotografieren. Der gesamte Zeitraum kann für den eigenen Lauf genutzt werden – am Ende werden die schönsten Mops-Bilder prämiert.

20. April: Saisoneröffnung Hoppegarten

Am Ostersonntag ist es wieder soweit: Die Rennsaison auf der Pferde- und Galopprennbahn Hoppegarten beginnt. Acht spannende Rennen, darunter der "Preis des Gestüt Lünzen & Friends" als sportliches Highlight, besiegeln den Start des Rennjahres 2025. Und dank Ostereiersuche und Streichelzoo kommen auch die Kinder auf ihre Kosten.

24. – 27. April: Spreewald-Marathon

Bereits zum 23. Mal findet 2025 der Spreewald-Marathon statt. Die bekannten 42,195 Kilometer werden am 27. April (Sonntag) in Burg absolviert, ein Rad-Marathon über 200 Kilometer findet unter anderem bereits am 26. April (Samstag) in Lübbenau statt. Auch Wanderungen und Veranstaltungen für Kinder sind Teil des ausführlichen Programms, das sich über vier Tage erstreckt. Ganz nach dem Motto: "Auf die Gurke, fertig, los!"

17. Mai: Letzter Drittliga-Spieltag

Wird es für Energie Cottbus um den Aufstieg in die 2. Liga gehen? Nach der erfolgreichen Hinrunde ist Träumen zumindest erlaubt. Cottbus beendete die erste Saisonhälfte mit 37 Punkten auf Platz 2. Nur Dynamo Dresden hat einen Punkt mehr. Wie die Lage am 17. Mai aussehen wird, wenn Energie zuhause Ingolstadt empfängt, bleibt abzuwarten. Es kann aber sicher nicht schaden, den Termin schon mal im Kalender einzutragen. Der Tabellenerste und -zweite der 3. Liga steigt direkt auf. Das drittplatzierte Team muss in die Relegation.

24. Mai: DFB-Pokalfinale

Zum Bedauern aller Berliner Fußballfans ist bereits klar: Weder Hertha noch Union werden beim DFB-Pokalfinale antreten, das wie jedes Jahr im Olympiastadion ausgetragen wird. Ein Fußballspektakel, das die Saison krönt und das zwei Fanlager in die Hauptstadt pilgern lässt. Anfang Februar finden aber zunächst die Viertelfinalpartien statt, die vier Teams näher an den Traum vom Finale in Berlin rücken lassen.

31. Mai – 1. Juni: Berlin Triathlon

Zum 19. Mal treten Sportlerinnen und Sportler an der Insel der Jugend im Treptower Park an, um zu schwimmen, zu laufen und Rad zu fahren. Dabei muss es keinesfalls über die Olympische Distanz gehen. Auch eine Sprintdistanz, eine Supersprintdistanz und ein Kindertriathlon wird geboten. Auch die Teilnahme als Staffel ist möglich.

14. - 22. Juni: Berlin Tennis Open

Eine alte Tennis-Weisheit besagt: Nach den French Open ist vor Wimbledon. Und vor Wimbledon ist Berlin: Bei den Berlin Tennis Open bereiten sich die besten Spielerinnen der Welt auf der Anlage des LTTC Rot-Weiß am Grunewalder Hundekehlesee auf den Grand Slam in London vor. Das WTA-Rasenturnier im Steffi-Graf-Stadion lockt so Tennisfans aus der ganzen Welt an. Im vergangenen Jahr nahmen unter anderem Top-Spielerinnen wie Coco Gauff und Naomi Osaka teil.

ISTAF (Datum noch ausstehend)

Das beliebte Leichtathletik-Meeting im Olympiastadion lockt jedes Jahr tausende Fans an. 2024 gingen rund 200 Athletinnen und Athleten bei der seit 1921 stattfindenden Veranstaltung an den Start. In insgesamt 14 Wettkämpfen trafen die Leichtathletik-Stars aufeinander. Der genaue Termin für diesen besonderen Zuschauermagneten wurde bislang nicht kommuniziert. Traditionell öffnet das Olympiastadion seine Pforten für das ISTAF aber Anfang September.

21. September: Berlin-Marathon

Sportliche Höchstleistungen und außergewöhnliche Stimmung: Auch 2025 müssen Berlinerinnen und Berliner nicht auf den traditionellen Marathon-Sonntag verzichten. Auch Rollstuhlfahrer und Handbiker gehen an den Start, die Skater sind bereits am Samstag dran. Übrigens: Der Berlin-Marathon wurde 2024 mit 54.280 im Ziel registrierten Läufern der größte Marathon der Welt.

NFL in Berlin (Datum noch ausstehend)

Die National Football League (NFL) wird im kommenden Jahr erstmals ein Spiel der Regular Season im Berliner Olympiastadion austragen. Seit 2022 fanden bereits vier NFL-Spiele in Deutschland statt - bisher waren München und Frankfurt Ausrichter. Das fünfte Spiel auf deutschem Boden wird nun in Berlin stattfinden. Der genaue Termin und die teilnehmenden Teams stehen noch nicht fest. Innensenatorin Iris Spranger freut sich auf "ein weiteres Highlight" in der Stadt, da Berlin eine große American-Football-Fangemeinde habe. Weitere Spiele werden 2027 und 2029 folgen.

