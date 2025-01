Drei Tage nach dem Einzug ins Europacup-Halbfinale haben die Volleyballerinnen des SC Potsdam in der Bundesliga einen Rückschlag erlitten. Die Brandenburgerinnen verloren am Samstagabend mit 1:3 beim Dresdner SC und müssen damit um den vierten Tabellenplatz bangen. Den ersten Satz konnten die SCP-Frauen noch gewinnen, doch nach dem Satzausgleich der Dresdnerinnen verloren die Potsdamerinnen die folgenden beiden Durchgänge jeweils deutlich mit 16:25.

Bereits am Mittwoch, 29. Januar, geht es für die Potsdamerinnen weiter. Dann empfangen sie den SSC Palmberg Schwerin in der MBS Arena. Spielbeginn ist um 19:00 Uhr. Fürs zweite Spiel der Woche geht es am Samstag, 1. Februar, nach Nordrhein-Westfalen. Dort geht es ab 17:15 Uhr gegen die Ladies in Black Aachen.