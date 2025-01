Nur 48 Stunden nach dem glanzvollen Champions-League-Auftritt bei ACH Volley Ljubljana (3:0) haben die BR Volleys auch das Spitzenspiel der Volleyball-Bundesliga beim VfB Friedrichshafen gewonnen.

Der Deutsche Meister und Pokalsieger setzte sich am Samstag am Bodensee verdient mit 3:1 (20:25, 25:18, 25:19, 26:24) durch und bleibt ungeschlagen Spitzenreiter. Für Gegner Friedrichshafen war es die erste Heimniederlage in dieser Saison.

Im ersten Satz fiel die Vorentscheidung früh, als sich die Berliner nach einer 6:4-Führung eine 1:7-Punkte-Serie leisteten. Mit stabiler Abwehrarbeit hielt der VfB den Gegner fortan auf Distanz. Bei den Gästen ließ zudem Jake Hanes die von ihm gewohnte Treffsicherheit vermissen. Doch der 0:1-Satzrückstand schien die BR Volleys eher zu beflügeln.