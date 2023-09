Frau in Bernau vor Jahren getötet - Verdächtiger in Wien gefasst

Rund dreieinhalb Jahre nach dem gewaltsamen Tod einer 32-jährigen Frau in Bernau (Barnim) haben Sicherheitsbehörden jetzt ihren damaligen Ehemann am Flughafen Wien gefasst.

Der Mann steht im dringenden Tatverdacht, am 23. April 2020 seine damalige Ehefrau in einer Straße am Rand von Bernau getötet zu haben. Der Tatverdächtige hatte sich zuletzt mehrere Monate in Thailand aufgehalten.