Eine Schule in Palmnicken in Fürstenwalde (Oder-Spree) wurde am Montagmorgen aufgrund einer Bombendrohung geräumt. Nach Angaben der Polizei ging zuvor per E-Mail ein Schreiben beim Sekretariat der Schule ein, in der der Absender mit der Sprengung der Einrichtung gedroht hatte. "Die Formulierung war allgemein gehalten und richtete sich nicht gegen die Schule an sich", hieß es von der Direktion Ost.