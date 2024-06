Kleinkind in Katzenkorb offenbar aus drittem Stock geworfen

Ein 21 Monate altes Mädchen ist in Berlin-Altglienicke offenbar aus dem dritten Stock eines Mietshauses geworfen worden.

In Berlin gibt es nur noch je einen Seelsorger bei Polizei und Feuerwehr

Ein Zeuge habe am Montagnachmittag gegen 13 Uhr die Feuerwehr gerufen und den Fund eines wimmernden Kleinkindes gemeldet, bestätigte die Pressestelle der Berliner Polizei dem rbb. Das Kind habe sich in einem Katzenkorb befunden und sei sofort in ein Krankenhaus gebracht worden. Laut Polizei ist es schwer verletzt, aber nicht lebensbedrohlich. Der Hergang der Tat ist noch unklar, eine Mordkommission ermittelt.

Die Polizei traf nach eigenen Angaben in dem Mehrfamilienhaus im dritten Stock eine erwachsene Person und ein weiteres Kind an. Über das Geschlecht und das Alter der Person wurde zunächst keine Angabe gemacht. Die tatverdächtige Person befindet sich zurzeit in Polizeigewahrsam, sie werde zum Tatgeschehen verhört, hieß es. Das zweite Kind wurde dem Jugendamt übergeben.