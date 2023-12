Eine Lehramtskandidatin in Brandenburg, die Verbindungen in die rechte Szene haben soll, ist aus dem Beamtenverhältnis entlassen worden. Das Bildungsministerium habe ihr das Führen der Dienstgeschäfte untersagt und einen Bescheid zur Entlassung aus dem "Beamtenverhältnis auf Widerruf" zugestellt, teilte eine Ministeriumssprecherin am Dienstagabend auf DPA-Nachfrage mit. Darüber hinaus würden keine Auskünfte erteilt.