Einkaufsstraßen und Malls - Zwölf Handelsstandorte in Berlin sollen besonders gefördert werden

Mo 03.06.24 | 16:52 Uhr

Online-Shopping und steigende Kosten machen dem Einzelhandel zu schaffen. In Berlin sollen neue Konzepte erarbeitet werden, um den Handel zu stärken. Zwölf Zentren - eines in jedem Bezirk - stehen dabei im Fokus.

Um den Berliner Einzelhandel zu stärken, will der Senat künftig zwölf Zentren mit Einkaufszentren, Warenhäusern oder Shopping-Malls besonders unterstützen. Innerhalb eines Jahres soll dafür gemeinsam mit den Bezirken, Branchenverbänden und Unternehmen ein Konzept erarbeitet werden, wie der Einzelhandel unterstützt werden kann und welche Fördergelder dafür infrage kommen. Darauf haben sich die Teilnehmer des sogenannten Zentrengipfels am Montag verständigt, wie die Wirtschaftsverwaltung mitteilte. Dazu hatten sich rund 100 Vertreter, darunter der Handelskammer, des Einzelhandelsverbands, der Gewerkschaft Verdi, des Landesparlaments und des Senats in Neukölln getroffen. In der Wirtschaftsverwaltung soll die bereits bestehende Taskforce Warenhäuser zur Taskforce Zentren erweitert werden und die Arbeit in den kommenden Monaten koordinieren.

Von 80 Zentren werden zwölf berücksichtigt

Nur zwölf Zentren in den Fokus zu nehmen, heiße nicht, die übrigen von berlinweit insgesamt 80, aus dem Blick zu verlieren, sagte Wirtschaftssenatorin Franziska Giffey. "Der Handel gerät zunehmend unter Druck", so die SPD-Politikerin. Verändertes Einkaufsverhalten, der Trend zum Online-Shopping, steigende Gewerbemieten und insgesamt steigende Kosten nannte Giffey als Gründe und wies nicht zuletzt auf die Probleme des finanziell angeschlagenen Warenhauskonzerns Galeria Karstadt Kaufhof hin. Drei Berliner Warenhaus-Standorte, die geschlossen werden sollen, stehen auch auf der Liste: das Ring-Center in Lichtenberg, das Galeria-Kaufhaus auf dem Tempelhofer Damm und das Galerie-Warenhaus in Spandauer Altstadt. Senat und Bezirke wollen nun bestehende Förderprogramme verstärkt an diesen Orten einsetzen, um mehr Aufenthaltsqualität zu schaffen und Leerstand besser zu nutzen, auch für soziale Infrastruktur wie Kitas, Kultur oder Stadtteilzentren. Ein Ankauf ehemaliger Warenhäuser ist laut Giffey allerdings nicht geplant. Bei den Bemühungen die Zentren attraktiv zu erhalten, gehe es nicht um zusätzliche Förderprogramme, sondern darum, die vorhandenen Werkzeuge zu nutzen, so Giffey. Dazu gehörten Themen wie bessere Lademöglichkeiten für E-Autos genauso wie Sicherheit und Sauberkeit in den betreffenden Kiezen.

Die ausgewählten zwölf Zentren

Mitte: Müllerstraße inklusive Leopoldplatz

Friedrichshain-Kreuzberg: Frankfurter Allee / Warschauer Straße

Pankow: Schönhauser Allee Arcaden

Charlottenburg-Wilmersdorf: City West/ Zoo, Kurfürstendamm, Tauentzien

Spandau: Altstadt

Steglitz-Zehlendorf: Schloßstraße

Tempelhof-Schöneberg: Tempelhofer Damm

Neukölln: Karl-Marx-Straße / Hermannplatz / Kottbusser Damm

Treptow-Köpenick: Treptower Park Center

Lichtenberg: Ring-Center

Marzahn-Hellersdorf: Helle Mitte

Reinickendorf: Gorkistraße

Einzelhändler sollen zu Teilnahme an "Business Improvement Districts" verpflichtet werden

Der Senat will zur Stärkung des Einzelhandels auch verstärkt sogenannte "Business Improvement Districts" (BIDs) etablieren. Dafür soll am Dienstag eine entsprechende Vorlage im Senat verabschiedet werden. Das wurde am Montag bekannt. Diese BID sollen es Unternehmen in einer bestimmten Straße oder einem Kiez möglich machen, sich zusammenschließen und eigenverantwortlich das Umfeld ihrer Geschäfte zu verbessern und die Kosten dafür zu teilen. Mit der geplanten Gesetzesänderung durch den Senat soll die Teilnahme an diesen lokalen Zusammenschlüssen für Einzelhändler verpflichtend werden. Alle zahlen damit in ein Budget ein, aus dem Maßnahmen finanziert werden. Bislang gibt es in Berlin einen "Business Improvement District" in der City West. Dieser kümmert sich unter anderem um die Weihnachtsbeleuchtung oder die Pflege der Mittelstreifen auf Kurfürstendamm und auf der Tauentzienstraße.