Bund hat bisher rund 2.100 von 5.000 geplanten Stellen in Kohlerevieren besetzt

Von den 5.000 von der Bundesregierung geplanten Stellen in Behörden und Einrichtungen des Bundes in deutschen Kohlerevieren sind bisher 2.094 besetzt. Das geht aus der Antwort des Wirtschaftsministeriums auf eine Anfrage der Linken im Bundestag hervor. Konkrete Planungen gibt es demnach derzeit für 3.531 Stellen.

Die Jobs wurden mit Blick auf den Kohleausstieg 2038 in den Revieren angesiedelt. Ein Großteil ist in den ostdeutschen Kohlerevieren entstanden. Um die entsprechenden Stellen zu schaffen, wurden diverse neue Institutionen errichtet. Oft sind diese Außenstellen bereits vorhandener Einrichtungen, wie zum Beispiel ein neuer Standort der Bundesnetzagentur in Cottbus.