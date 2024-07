Die Zahl der Landtierärzte geht seit Jahren zurück, Praxen schließen. Lange Arbeitszeiten und weite Wege sind für viele Nachwuchstierärzte unattraktiv. Sie arbeiten lieber in der Stadt, auf dem Amt oder in der Wirtschaft. Von Andreas König

Rinder sind nicht die einzigen Nutztiere, um die sich der Tierarzt kümmert. Auch Pferde, Ziegen, Schafe und Schweine aus umliegenden Zucht- und Agrarbetrieben wollen untersucht, behandelt oder geimpft werden. "Die Arbeitstage beginnen in der Regel um 7 Uhr und sind eng getaktet", sagt Michael Kreher. "Wenn dann gleich am Morgen ein Notfall reinkommt, dann sorgt das für Stress. Schaffe ich den verabredeten Termin, wo in der Regel Tiere für Untersuchungen und Behandlungen vorbereitet sind, oder muss ich den absagen? Und was ist, wenn ich den Notfall nicht versorgen kann?"

In der Regel dauern solche Tage zehn Stunden, manchmal auch länger. Dazu kommen die Fahrtstrecken von Hof zu Hof, die summieren sich nicht selten auf 300 Kilometer sowie die zunehmende Bürokratie, sprich Abrechnung und Dokumentation der Behandlungen, so Kreher.

2023 waren es nur noch 11.437. Ein Rückgang um rund 5 Prozent. Dagegen stieg die Zahl der in Praxen angestellten Veterinäre im gleichen Zeitraum von 9.701 auf 11.686, also um gut 20 Prozent. Zu diesen Ärztinnen und Ärzten, die Mehrzahl ist weiblich, kommen noch einmal mehr als 8.700 Veterinäre, die nicht direkt "am Tier" arbeiten, wie es im Fachjargon heißt.

Besonders in den ländlichen Regionen geht die Zahl der Tierarztpraxen zurück. Angesichts der Belastungen scheuen hier immer mehr Veterinäre den Gang in die Selbstständigkeit und lassen sich lieber anstellen. Laut der Statistik der Bundestierärztekammer gab es 2019 deutschlandweit noch 12.019 niedergelassene Tierärzte – also Inhaber einer Einzel- oder Gemeinschaftspraxis.

Derzeit blühen am Wegesrand hübsche, aber hochgiftige gelbe Blumen. Es handelt sich um Kreuzkraut. Das hat sich auch auf Koppeln explosionsartig vermehrt und kann so von Weidetieren wie Pferden gefressen werden. Es droht Vergiftungsgefahr.

Sie sind in Ämtern tätig, in Instituten oder in der Wirtschaft, wie in der Fleisch-, Lebensmittel- oder der Pharmaindustrie – Tendenz steigend. Für viele Absolventen ist ein gut bezahlter Job in der Verwaltung, der Wirtschaft oder einer gut gehenden Kleintierpraxis in der Stadt attraktiver als in einer Praxis auf dem Land zu arbeiten. Zwar habe sich durch die seit Ende 2022 geltende neue Gebührenordnung die Einkommenssituation verbessert, sagt Tierarzt Kreher, doch gebe es seither auch mehr Diskussionen mit einigen Tierhaltern, da diese jetzt mehr bezahlen müssen für die Behandlungen.

In Krehers Nachbarschaft, in Oberspreewald-Lausitz versucht der Landkreis, mit einem Stipendium junge Veterinäre anzulocken. 500 Euro pro Monat können Studierende erhalten, wenn sie sich verpflichten, nach ihrem Abschluss mindestens fünf Jahre in der Region zu arbeiten.