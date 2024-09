Paul MV Montag, 30.09.2024 | 10:05 Uhr

Bitte vergleichen Sie nicht China mit D. In China wurde auch gleich die passende Infrastruktur geschaffen um pro Straßenzug mehr als 2 Elektrofahrzeuge zu laden. In D bauen wir Windkraftanlagen und PV Anlagen, nur den Strom bekommen wir nicht dahin, wo er gebraucht wird. Außerdem bezweifle ich, dass in China die staatlichen Abgaben so hoch wie in D sind. Zu nennen wäre in D die Strombeschaffungsabgabe, die Abgabe der Einspeisung, das Netzentgeld, die MWST usw. Und auf alle diese Abgaben hat das Wirtschaftsministerium schon Einfluss. Dann reden wir von der theoretischen Erzeugungsleistung der EE, nur der nicht mögliche Transport dieser Energie wird außer Acht gelassen. Und so bauen wir munter neue Gaskraftwerke, auch diese werden dann wieder über die "Bereitstellung" entschädigt. Fragen Sie dazu bitte den Bundeswirtschaftsminister.