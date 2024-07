toberg Freitag, 05.07.2024 | 11:26 Uhr

"Der Anbau der Steckersolargeräte kann nicht mehr ohne triftigen Grund verweigert werden."

Ha ha... in vielen Kommunen gibt es einen triftigen Grund: Die Gestaltungssatzung! In diesen ist das Aussehen von Fassaden genau festgelegt. Jede Veränderung der Fassade, sei es nur der Farbe, ist genehmigungspflichtig. Und das nicht nur in denkmalgeschützten Stadtgebieten. Hier geht es in einigen EFH-Siedlungen sogar soweit, dass die Farbe und Art der Dachziegel vorgeschrieben ist. Solarpanele aufm Dach? Ist nicht! Sei denn, die sehen so aus wie die vorgeschriebenen Dachziegel. Was das Thema Solar an Häusern angeht, muss noch viel im Vorschriften-Dschungel aufgeräumt werden.