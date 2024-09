Tausende beteiligen sich an "Klimastreik" von Fridays for Future in Berlin

Mehrere tausend Menschen sind am Freitag in Berlin für mehr Klimaschutz auf die Straße gegangen.

Fridays for Future hatte im Rahmen des sogenannten "globalen Klimastreiks" zu Kundgebungen in rund 110 Orten aufgerufen. Proteste waren in allen Bundesländern geplant - darunter in Großstädten wie Köln, Hamburg, München, Frankfurt und Leipzig, aber auch im eher ländlichen Raum. In Brandenburg gab es Proteste etwa in Potsdam und Wittenberge.

International sollte es an zahlreichen weiteren Orten Aktionen geben, beispielsweise auf Spitzbergen in der Arktis, in Ägypten und in Bangladesch. In Deutschland wurden die Proteste von Nichtregierungsorganisationen und Verbänden unterstützt, etwa von Greenpeace, dem WWF und zahlreichen örtlichen Organisationen.