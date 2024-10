Karin B. Berlin-Friedrichshain Freitag, 04.10.2024 | 12:19 Uhr

Im Sinne des Umweltschutzes ist das wieder einmal ein Schritt in die falsche Richtung, wenn man sieht, dass eine Zunahme von großen SUVs in Berlin zu verzeichnen ist. Das alles mit Nutzung für Familie zu begründen, ist absurd. Die Meisten sind Alleinfahrer. Was spricht dagegen, Parkgebühren, nicht nur für Reisende, nach Hubraum zu fordern? Nutzer würden sich dann ggf. 2x überlegen, in der City mit ihrem Boliden zu parken, statt mit Öffis in den Innenstadtbereich zu fahren. Aus eigener Erfahrung wissen wir, dass es ganauso gut möglich ist, Kinder in PKWs "normaler" Größe zu transportieren.