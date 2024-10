"Im Zeitalter der Dekarbonisierung wächst die Nachfrage nach alternativen, biogenen Energiequellen aus nachhaltigen Quellen", lässt sich Leag-Vorstandsmitglied Philipp Nellessen in der Mitteilung zitieren. Demnach will die Leag die bestehende Marktposition von Scandbio halten und durch Synergien aus der eigenen Unternehmensgruppe stärken.

Laut Leag ist die Scandbio AB der schwedische Marktführer für Holzpellets. Die Leag sei wiederum in Deutschland schon jetzt unter den fünf führenden Pelletproduzenten und will das Geschäft mit der Übernahme nun auf den schwedischen Markt ausweiten.

Das Lausitzer Energieunternehmen Leag plant die Übernahme des schwedischen Pelletproduzenten Scandbio. Das teilte die Leag am Dienstag mit. Der entsprechende Kaufvertrag für die Scandbio AB und sämtliche Tochterunternehmen sei demnach am 10. Oktober unterzeichnet worden, wie es in der Mitteilung heißt.

Der vorherige Besitzer von Scandbio, die Lantmännen-Gruppe, fokussiere sich derzeit auf sein Kerngeschäft, heißt es in der Mitteilung weiter. Die Gruppe ist eine landwirtschaftliche Genossenschaft und in Nordeuropa Marktführer in den Bereichen Landwirtschaft, Maschinen, Bioenergie und Lebensmittel, erklärt der Präsident der Lantmännen-Gruppe, Magnus Kagevik. Innerhalb der Gruppe habe sich Scandbio gut entwickelt und finde in der Leag nun ein "geeignetes industrielles Zuhause".

Mit dem geplanten Ausstieg aus der Braunkohleverstromung bis 2038 verlagert die Leag seit längerem ihr Geschäft in Richtung erneuerbare Energien. So plant das Unternehmen den Aufbau einer sogenannten "Gigawatt-Factory", eine Verbindung zahlreicher Energieproduzenten wie Windkraft- und Photovoltaik-Anlagen und will so bis zu sieben Gigawatt erneuerbaren Strom produzieren - ausreichend für vier Millionen Haushalte. Dafür will die Leag bis 2030 insgesamt zehn Milliarden Euro investieren.