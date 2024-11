1.200 Beschäftigte von Rolls Royce im Turbinenwerk in Dahlewitz (Teltow-Fläming) sind am Mittwoch zum Warnstreik aufgerufen. Damit reagiert die IG Metall auf die am Dienstag ergebnislos beendete dritte Verhandlungsrunde für Berlin, Brandenburg und Sachsen mit den Arbeitgebern der Metall- und Elektroindustrie, wie die Gewerkschaft mitteilte.

In Berlin sollen die Mitarbeiter am Mittwoch an zwölf Standorten die Arbeit niederlegen, darunter in Werken von BMW, Siemens und Osram, wie die IG Metall mitteilte. An der Hauptverwaltung von Siemens in der Nonnendammallee in Spandau ist eine mehrstündige Kundgebung geplant.

Bei Rolls Royce sind am Mittwoch zwei zweistündige Warnstreiks geplant - einmal in der Frühschicht ab 10 Uhr und dann noch einmal in der Spätschicht ab 20 Uhr. Die Gewerkschaft geht von einer hohen Teilnahme aus. "Rolls Royce macht momentan sehr gute Geschäfte, sie verdienen sehr viel Geld. Und da ist der Unmut natürlich groß, wenn die Mannschaft davon nichts abbekommt", erläuterte Kunzmann.

Die IG Metall hatte das Arbeitgeber-Angebot in der zweiten Tarifverhandlung für die 100.000 Beschäftigten in der Metall- und Elektroindustrie in Brandenburg und Berlin als "zu wenig, zu spät, zu lang" zurückgewiesen.

Am Montag wurde in Berlin an sechs Standorten die Arbeit niedergelegt, unter anderem im Mercedes-Benz-Werk in Marienfelde sowie bei Schindler und Kone. In Brandenburg wurden unter anderem die Werke von Alstom in Hennigsdorf (Oberhavel ), von Mercedes-Benz in Ludwigsfelde (Teltow-Fläming) und von Airbus in Potsdam bestreikt. Am Dienstag folgten dann Warnstreiks bei Stadler und GE Power in Berlin-Pankow sowie bei der Heidelberger Druckmaschinen AG in Brandenburg an der Havel.

Auch am Donnerstag soll es Arbeitsniederlegungen in Berlin und Brandenburg geben. Welche Betriebe dann betroffen sind, will die IG Metall erst kurz vorher öffentlich machen.