Eine Rückrufaktion von Coca-Cola ist jetzt bis nach Brandenburg geschwappt. Käufer können hier Flaschen bestimmter Chargen zurückgeben, weil sich kleine Metallstücke in den Flaschen befinden könnten, wie es vom Unternehmen hieß. In der Produktion in Österreich war ein Sieb gebrochen

Nachdem der Rückruf in der vergangenen Woche in Österreich gestartet war, hatte in dieser Woche auch das Portal "Lebensmittelwarnung" von Bund und Ländern, dass deutsche Verbraucherinnen und Verbraucher über Rückrufe informiert, einen Rückruf veröffentlicht. Nach diesen Angaben könnten Flaschen aus Österreich in die Bundesländer Baden-Württemberg, Bayern, Brandenburg, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz und Thüringen gelangt sein.