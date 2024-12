Unternehmen in Berlin sollen bis Ende 2025 sämtliche behördlichen Anträge digital stellen können. Das geht aus einem "Konzept zur Digitalisierung der Berliner Verwaltung für die Wirtschaft" hervor, das der Senat veröffentlicht hat. Online-Anträge sollen möglich sein bei Verwaltungsleistungen wie der Anerkennung von ausländischen Berufsabschlüssen, Gewerbeanmeldungen oder Einträgen in die Handwerksrolle, wie die Senatsverwaltung für Wirtschaft mitteilte. Insgesamt rund 300 solcher Verwaltungsakte hat sie identifiziert. Digital verfügbar sind derzeit etwas mehr als 80 über das Portal Digitaler Wirtschaftsservice [berlin.de]. Das Angebot soll bis Ende 2025 dann auf den vollen Umfang wachsen.

Bis dahin will die Senatsverwaltung zudem in allen Bezirken sogenannte Digitale Gewerbesprechstunden einführen, bei denen ebenfalls Verwaltungsvorgänge durchgeführt werden können. Bezahlen sollen die Unternehmen die Anträge künftig flächendeckend über den US-Zahlungsdienstleister Paypal. Künstliche Intelligenz soll dabei helfen, die Anträge schneller zu bearbeiten.



Im Konzept zur Digitalisierung der Wirtschaft bekräftigt die Landesregierung auch ihr Ziel, sämtliche Haushalte in der Hauptstadt mit Gigabit-Internetanschlüssen zu versorgen sowie bis Ende 2028 flächendeckend mit Glasfaser.