Es handele sich um Falschinformationen, die an Bürger verteilt worden seien, teilte die Landeshauptstadt am Donnerstag mit, die in dem Schreiben als Absender genannt ist. Die Polizei prüft, ob es strafrechtlich relevant ist, wie eine Sprecherin sagte.

Ein gefälschtes Schreiben zu einer angeblichen Teststrecke des E-Autobauers Tesla in einem Waldgebiet in Potsdam hat zu Aufregung geführt. Zahlreiche Anwohner riefen deshalb bei der Stadt an.

Die Stadt Potsdam teilte mit, zahlreiche Bürger hätten am Morgen bei der Verwaltung angerufen, weil Schreiben mit dem Logo der Landeshauptstadt Potsdam und dem des Landes Brandenburg in Hauseingängen etwa im Stadtteil Waldstadt verteilt worden seien. Die Schreiben seien, "wenn auch nicht professionell", offiziellen Behördenschreiben ähnlich und machten den Anschein, als ob sie von der Landeshauptstadt Potsdam kämen.

An Anwohner gerichtet, heißt es in dem gefälschten Schreiben: "Das Unternehmen plant in den Ravensbergen in Potsdam den Bau einer Teststrecke für neue entwickelte Elektroautos." Es gehe um eine Fläche von rund 500 Hektar. Die Stadtverwaltung erklärte hingegen: "Weder sind Planungen zu einer Teststrecke in den Ravensbergen bekannt, noch liegt ein Bauantrag vor, noch wäre an der Stelle ein solches Vorhaben realisierbar." Das Waldgebiet Ravensberge ist ein Naherholungsgebiet in Potsdam.