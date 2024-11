Tesla in Grünheide - Vor fünf Jahren kündigte Elon Musk eine Fabrik "im Raum Berlin" an

Di 12.11.24 | 18:43 Uhr | Von Martin Krauß und Tony Schönberg

Vor fünf Jahren kündigt der US-Elektroautobauer Tesla an, dass er ein großes Werk in Brandenburg plant. Die Fabrik wird in Rekordgeschwindigkeit errichtet. Eine Chronologie.

"Ich habe tatsächlich eine Ankündigung, von der ich denke, dass sie hoffentlich gut ankommt: Wir haben beschlossen, die 'Tesla Gigafactory Europe' im Raum Berlin zu errichten." Diese Aussage von US-Elektroautobauer Elon Musk vom 12. November 2019 wird in Brandenburg in Erinnerung bleiben: Bei der Verleihung zum "Goldenen Lenkrad" kündigt der Tesla-Chef an, dass er eine "Gigafactory 4" in der Region errichten will - nach Werken in Nevada, New York und Shanghai.



Die Aussage Musks schlägt national wie international Wellen, auch wenn zunächst nicht klar ist, was genau gemeint ist mit: "im Raum Berlin". Erst einen Tag später herrscht Klarheit über den Ort der Ansiedlung, als Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke mit Wirtschaftsminister Jörg Steinbach und dem damaligen Landrat von Oder-Spree, Rolf Lindemann (alle SPD) vor die Kamera treten.

Von Verhandlungen zur Task-Force

"Es ist heute ein sehr schöner Tag im Leben eines Ministerpräsidenten", sagt Woidke und dankt seinen Landesministern. Aber nicht nur: Auch der Landkreis Oder-Spree, die Gemeinde Grünheide oder die Wirtschaftsförderung hätten auf die Ansiedlung in Brandenburg hingearbeitet, erklärt der SPD-Politiker. Seit Monaten seien hinter verschlossenen Türen Verhandlungen dazu geführt worden, so Woidke damals.

Eine Fläche in der Gemeinde Grünheide bekommt schließlich den Zuschlag für den Bau des neuen und bis heutig einzigen Tesla-Werks in Europa. Die brandenburgische Gemeinde kann mit Hauptstadt-Nähe, der guten Verkehrsanbindung und sogar mit Deutschland punkten, heißt es aus der Politik. Und die Bundesrepublik habe schon immer für tolle Autos gestanden, sagt Musk damals.

Doch gibt es auch eine Herausforderung: Tesla selbst setzt einen ambitionierten Fahrplan. Bis 2021 soll die Produktion anlaufen - sprich: innerhalb von zwei Jahren soll das Auto-Werk gebaut und auch produktionsfertig sein. Für das als bürokratisch geltende Deutschland eine Herausforderung. Brandenburg reagiert mit einer sogenannten Task-Force.

Die Erfindung der "Tesla-Geschwindigkeit"

Die Task-Force soll die unterschiedlichen Genehmigungsebenen an einen Tisch holen. Neben dem Land sind das vor allem der Landkreis, als untergeordnete Genehmigungs- und Aufsichtsbehörde, sowie die Gemeinde selbst, die letztlich die Ansiedlung tragen und auch stemmen muss. Aber nicht nur: Auch "Projektpartner" wie die Wirtschaftsförderung, die Deutsche Bahn oder die Autobahn GmbH des Bundes werden regelmäßig zu der Runde eingeladen. Ziel ist es, die Ansiedlung auch in dem von Tesla vorgegebenen, ambitionierten Zeitplan zu ermöglichen. In "Tesla-Geschwindigkeit", wie es fortan heißt.

Innerhalb weniger Wochen werden Fakten geschaffen. Schon im Februar 2020 sollen die vorbereitenden Arbeiten - in diesem Fall die Rodung von 90 Hektar Wald - beginnen. Das Landesamt für Umwelt (LfU) hatte das genehmigt - obwohl noch keine Genehmigung für das Tesla-Werk zu diesem Zeitpunkt vorlag.

Geschwindigkeit überfordert

Schon früh in dem Ansiedlungsverfahren kommen auch kritische Worte auf. Insbesondere Umweltverbände, aber auch eine Tesla-kritische Bürgerinitiative in Grünheide beteiligen sich an dem Ansiedlungsprozess. Nur einen Tag nach dem Beginn der Rodungsarbeiten wird dadurch ein Stopp erzielt. Auch wenn es damals niemandem bewusst sein konnte: Es soll das Verfahren der kommenden Jahre prägen.

Der Umweltverband "Grüne Liga Brandenburg" hatte eine Beschwerde bei Gericht eingereicht. Der Vorwurf: Per Vorabgenehmigung dürfte Tesla in Grünheide loslegen, obwohl nicht einmal eine Genehmigung für die Ansiedlung vorlag und eine solche mehr als fraglich sei. Das LfU soll daher erklären, wieso die Behörde das erlaubt.

Inhaltlich geht es um eine Bestimmung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes (BImSchG). "Zweck dieses Gesetzes ist es, Menschen, Wild- und Nutztiere und Pflanzen, den Boden, das Wasser, die Atmosphäre, das Klima sowie Kultur- und sonstige Sachgüter vor schädlichen Umwelteinwirkungen zu schützen und dem Entstehen schädlicher Umwelteinwirkungen vorzubeugen", heißt es darin [www.bmwk.de]. Bei Großprojekten wie der Ansiedlung einer Auto-Fabrik muss das Gesetz beachtet werden und den dort oder anderswo formulierten Anforderungen, um überhaupt möglich zu werden. Es ist dieses Gesetz, was die Tesla-Ansiedlung erst möglich macht - und sie gleichzeitig über die nächsten Jahre immer wieder verzögern wird.

Tesla kann sich durchsetzen

Per Eilverfahren wehren sich Umweltverbände und Bürgerinitiativen regelmäßig gegen die Ansiedlung. Wirtschaftsminister Steinbach zeigt sich aber schon zu Beginn überzeugt, "dass unsere nachgelagerten Behörden einen guten Job gemacht haben und das Oberverwaltungsgericht selber zu dieser Erkenntnis kommen wird". Steinbach soll Recht behalten: Immer wieder prüfen die Gerichte und entscheiden zu Gunsten von Tesla und der Landesregierung.

Große Eröffnung nach 2,5 Jahren - trotz Stolpersteinen

Das Werk kommt - wegen wiederholter Anpassungen und Einwände nicht so schnell, wie von Musk erhofft, aber doch in Rekordgeschwindigkeit. Lediglich zweieinhalb Jahre nach dem Auftritt des Tesla-Chefs in Berlin ist die Produktion mit zunächst rund 3.000 Mitarbeitenden startklar, ein halbes Jahr später als zunächst geplant. Zur feierlichen Eröffnung im März 2022 kommt der Milliardär persönlich, um die ersten "Model Y Made in Germany" an 30 Kunden zu übergeben – Party und Politprominenz inklusive. Unter den 500 geladenen Gästen befinden sich auch Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD), Wirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) sowie die Spitzen der Brandenburger Politik. "Deutschland kann schnell sein", betonte Scholz mit Blick auf die Bauzeit. Das Werk sei ein Ansporn und ein Zeichen für den Fortschritt der Industrie am Standort Deutschland. Vor allem Ostdeutschland profitiere von der neuen Autofabrik in Grünheide. "Der Osten ist industriell vorne mit dabei", sagte der SPD-Politiker.

Zwischenfälle auf dem Weg

Derweil wird vor der Fabrik protestiert. Und auch danach bleibt die Kritik an der Ansiedlung laut. Immer wieder kommt es zu Zwischenfällen und Fehlern von Seiten Teslas. So muss etwa nach dem Brand eines nicht genehmigten Abfalllagers, dieses geräumt und zunächst eingestellt werden. Es ist nicht der einzige Vorfall in Jahren seit der Eröffnung, wie Werksleiter André Thierig in dieser Woche dem rbb gegenüber einräumt: "Es ist vielleicht in einem solchen Projekt in der Größe und Geschwindigkeit auch nicht alles ganz rund gelaufen", sagt er. "Da haben sicherlich alle intern und extern viel dazu gelernt."

Doch auch weiterhin kommt es zu Problemen. Die IG Metall kritisiert etwa immer wieder den Umgang mit Mitarbeitern, hohe Arbeitsbelastung und -bedingungen. Für Aufsehen sorgt auch der Anschlag auf einen Strommast im März 2024, der für die Versorgung der Fabrik zuständig ist. Der Autobauer muss die Produktion für Tage einstellen. Bei Zehntausenden Bewohnern in der Region geht ebenfalls vorübergehend das Licht aus.

Widerstand wegen Wasser und Umwelt

Und auch das Thema Wasser bleibt in der öffentlichen Debatte. Zwar schafft es das Unternehmen seinen Verbrauch mit 500.000 Kubikmetern pro Jahr deutlich unter den genehmigten 1,8 Millionen Kubikmetern Wasser zu halten. Umweltaktivisten lassen sich damit aber kaum besänftigen. So errichten Tesla-Gegner im März 2024 ein Protest-Camp in einem angrenzenden Waldstück.

5 Jahre, 12.500 Mitarbeiter, 5.000 Autos die Woche

Zumindest aus wirtschaftlicher Sicht kann sich die Bilanz in Grünheide fünf Jahre nach der Ankündigung durchaus sehen lassen, sagt Werksleiter André Thierig. "Wichtig ist unterm Strich: hier ist eine der größten Industrieansiedlungen Europas in Ostbrandenburg geschehen und hat letztlich auch dazu beigetragen, dass Brandenburg als Flächenbundesland das größte Wirtschaftswachstum der letzten Jahre hatte. Darauf können wir gemeinsam stolz sein."

Denn mittlerweile beschäftigt Tesla circa 12.500 Mitarbeiter und produziert 5.000 E-Autos pro Woche - Tendenz steigend.

Zukünftig könnte Produktion verdoppelt werden

Trotz Rückgängen auf dem Absatzmarkt plant das US-Unternehmen einen Ausbau. Die Produktion soll zukünftig auf eine Million Fahrzeuge verdoppelt werden. Dies steht Werksleiter Thierig zufolge fest. Weitere Details wolle er mit Blick in die Zukunft aktuell nicht nennen. "Übers Wasser gehen kann ich auch nicht - was jetzt in den nächsten fünf Jahren hier genau passiert", erklärt er, betont aber: "Wir werden uns hier weiterentwickeln und viele Dinge verbessern."

Abzuwarten bleibt auch, welchen Einfluss die US-Wahl bis nach Brandenburg haben könnte. Dort hatte Elon Musk mit strittigen Positionen und Finanzhilfen Donald Trump unterstützt. Dieser sicherte dem Unternehmer wiederum eine Position in der kommenden Regierung zu. Zudem ist Musk zwar weiterhin Chef von Tesla, aber nicht mehr Inhaber. Aktuell hält er lediglich noch 13 Prozent der Firmenanteile.

Tesla in Grünheide - In fünf Jahren von der Idee zur fertigen Fabrik

Bild: picture alliance/AP/E.Noroozi 12. November 2019: Tesla-Chef verkündet bei einer Preisverleihung in Berlin, dass die erste europäische "Gigafactory" in Deutschland entstehen soll. Man werde die Fabrik "im Umland von Berlin" bauen, heißt es zunächst.

Bild: IMAGO/Martin Müller 13. November 2019: Jörg Steinbach (SPD, Minister für Wirtschaft und Energie), Rolf Lindemann (SPD, Landrat Kreis Oder-Spree) und Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD), informieren auf einer Pressekonferenz zur geplanten Ansiedlung des Elektroautoherstellers Tesla in Grünheide (Oder-Spree). Woidke und Steinbach hatten für den Standort geworben und Unterstützung zugesagt. Die Verhandlungen zwischen Land und dem Unternehmen zur Ansiedlung fanden im Geheimen statt.

Bild: www.imago-images.de 14. November 2019: Der zukünftige Tesla-Betriebsstandort in Grünheide auf dem Gewerbegebiet Freienbrink.

Bild: IMAGO/Christian Ditsch 25. Januar 2020: Rund 250 Menschen demonstrieren in Grünheide gegen die geplante Ansiedlung des Automobilherstellers Tesla. Sie wehren sich gegen die Rodung mehreren Hektar Wald und die befürchtete Beeinträchtigung der Trinkwasserversorgung durch die Autofabrik. Im Februar beginnen die Bauvorbereitungen. 30 Harvester fällen innerhalb von Tagen dutzende Hektar Kiefernforst.

Bild: IMAGO/Thomas Bartilla 9. Juni 2020: Nachdem die Waldrodung nach einem Rechtsstreit fortgesetzt wird, beginnt der Bau der Tesla-Fabrik in Grünheide.

Sommer 2020: Tesla-Chef Musk twittert erstmals ein Bild mit einem Entwurf von "Giga Berlin". | Bild: dpa/Tesla

Bild: IMAGO/Sebastian Gabsch 3. September 2020: Elon Musk beim ersten Richtfest auf der Baustelle der Tesla-Fabrik Berlin-Brandenburg. Mit dem Ausspruch "Deutschland rocks" verweist er vor zahlreichen Fans, Gegnern und der Presse auf den schnellen Baufortschritt.

Bild: IMAGO/Thomas Bartilla 13. Juli 2021: Die Eröffnung der Tesla-Fabrik verzögert sich und kann nicht wie geplant Mitte des Jahres die Produktion aufnehmen. Die Verzögerung ist auf Änderungsanträge und Proteste von Anwohnern sowie Umweltschützern, aber auch auf bürokratische Vorgänge zurückzuführen.

Bild: dpa-Zentralbild Im Oktober 2021 präsentiert Musk das Werk an einem "Tag der offenen Tür" und kündigt den Start der Produktion für Ende des Jahres an. Er verspricht, dass die Fabrik nur minimale Wassermengen verbrauchen werde. Noch im August hatte er sich über die Kritik von Umweltverbänden am Wasserverbrauch lustig gemacht. "Diese Region hat so viel Wasser. Sehen Sie sich um!", hatte er auf eine Frage in Grünheide gesagt. "Hier ist überall Wasser."

Bild: imago images 22. März 2022: Eröffnung und offizieller Produktionsstart der Tesla-Fabrik in Grünheide. Anwesend sind auch Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD), Tesla-Chef Elon Musk und Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD). In der Fabrik sollen mehr als 12.000 Menschen arbeiten und Elektro-Autos und Teile von E-Autobatterien produzieren.

Bild: imago images 27. Mai 2023: Gut ein Jahr nach Produktionsstart wird in der Tesla-Gigafactory in Grünheide "5K" gefeiert, also die Herstellung von 5.000 E-Autos Model Y pro Woche.

Bild: IMAGO/Thomas Bartilla 4. September 2023: Tesla eröffnet eine Bahnshuttle-Linie, die Mitarbeiter von Erkner bis aufs Firmengelände bringt. Die Niederbarnimer Eisenbahn setzt zunächst einen Dieselzug ein, der 2024 durch einen vollelektronischen Zug ausgetauscht wird, der auch von Berlin aus fährt.

Bild: dpa/Christophe Gateau 5. März 2024: Nach einem Anschlag auf einen Strommast, der auch für die Versorgung der Tesla-Fabrik zuständig ist, bleibt die Produktion beim US-Elektroautobauer in Grünheide für einige Tage unterbrochen. Zehntausende Bewohner in der Region sind ebenfalls von dem Stromausfall betroffen.

Bild: dpa/Sommer 20. Mai 2024: Mit einem Camp im Wald bei Tesla in Grünheide protestieren Baumbesetzer seit Ende Februar gegen die Erweiterung der Fabrik. Im Protestcamp leben zeitweise bis zu 100 Menschen. Sie schlafen auf Konstruktionen in den Bäumen verteilt oder in Zelten am Boden. Der Protest dreht sich vor allem um Wasserverbrauch, Umweltverschmutzung und Waldrodungen.

Bild: dpa/Pleul 1.11.2024: Hoher Krankenstand in der Tesla-Autofabrik in Grünheide. Die Industriegewerkschaft Metall sieht eigenen Angaben zufolge große Arbeitsbelastung der Beschäftigten als eine Ursache. Zuvor hatte Tesla mitgeteilt, man habe in Grünheide 500 weitere Mitarbeitende unbefristet festangestellt. Damit steigt die Zahl der Arbeiter im Werk auf rund 12.500. Außerdem sollen die Mitarbeitenden ab November vier Prozent mehr Gehalt bekommen.

Bild: rbb Für die Zukunft plant der US-Elektroautohersteller in Grünheide die Erweiterung der Produktion in mehreren Teilgenehmigungsabschnitten. So soll die Produktion schrittweise von derzeit 500.000 auf zukünftig eine Million Fahrzeuge pro Jahr erweitert werden. Für die Erweiterung soll unter anderem eine weitere große Halle zur Unterbringung der zusätzlichen Produktionseinheiten errichtet werden. Eine erste Teilgenehmigung liegt bereits vor. Weiterer Wald soll nicht gerodet werden. Darüber hinaus ist auch eine Geländeerweiterung geplant (siehe Bild). Dort möchte der US-Elektroautobauer perspektivisch unter anderem einen Güterbahnhof und Logistikflächen bauen. Tesla und der Landesbetrieb Forst, der Eigentümer der Fläche ist, sollen derzeit Verkaufsgespräche dazu führen.



