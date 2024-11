Nachdem das Protest-Camp von Tesla-Gegnern im Wald in Grünheide (Oder-Spree) geräumt worden ist, wurden am Donnerstag auch die Baumhäuser demontiert. Die letzten der insgesamt 20 Baumhauskonstruktionen sollten kontrolliert zum Absturz gebracht werden, wie das Polizeipräsidium in Potsdam mitteilte. Die Reste des Camps würden in den kommenden Tagen entsorgt.



Das Protest-Camp hatte seit Februar bestanden. Seit Montag war die Polizei dort im Einsatz, weil die Gemeinde Grünheide das Areal auf Kampfmittel absuchen lassen wollte. Am Montag hieß es von der von der Polizei zunächst, dass es keine Räumung gebe, sondern lediglich eine vorübergehende Freimachung des Geländes, um die Sondierungen vornehmen zu können.



Am Dienstag verkündete die Polizei dann unter Verweis auf Rechtsverstöße durch die Campteilnehmer eine endgültige Auflösung der "Versammlung". Gleichzeitig erließ die Gemeinde Grünheide eine Allgemeinverfügung, wonach das Betreten des Geländes auf unbestimmte Zeit untersagt ist.