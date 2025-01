Das für den Flughafen BER in Schönefeld (Dahme-Spreewald) zuständige Amtsgericht Königs Wusterhausen verzeichnet erneut mehr Klagen gegen Airlines. Im vergangenen Jahr gab es nach Angaben des Gerichts knapp 15.500 Fälle. 2024 wurden 14.000 Klagen gezählt. "Damit ist die Anzahl der Verfahren gegenüber den Vorjahren noch einmal deutlich gestiegen", sagte Gerichtsdirektor Stephan Lehmann der Deutschen Presse-Agentur.

Demnach machen die Verfahren von Passagieren des BER in Königs Wusterhausen etwa 90 Prozent aller Zivilklagen (rund 16.500 Fälle) aus. Das Gericht im Landkreis Dahme-Spreewald gehört damit zu den besonders belasteten Gerichten in Deutschland, wie eine Umfrage der "Deutschen Richterzeitung" bei den Gerichten an den Standorten der 20 größten Flughäfen in Deutschland ergab.