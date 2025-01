Die Gewerkschaft geht mit einer Forderung von monatlich 750 Euro mehr für alle Beschäftigten in die Tarifrunde. Zudem will die Dienstleistungsgewerkschaft ein dreizehntes Monatsgehalt als Weihnachtsgeld, eine Fahrdienst- beziehungsweise Wechselschichtzulage in Höhe von 300 Euro sowie eine Schichtzulage von 200 Euro durchsetzen.

Die Forderungen belaufen sich nach Verdi-Angaben insgesamt auf 250 Millionen Euro jährlich. Die Personalkosten der BVG müssten demnach erheblich steigen. Laut Geschäftsbericht des Unternehmens lagen diese 2023 bei rund 820 Millionen Euro.

Die BVG hat die Forderungen in Person von Personalvorständin Jenny Zeller-Grothe bereits als "nicht finanzierbar" zurückgewiesen. Beide Seiten müssten sich aufeinander zubewegen. Die BVG, die in den Verhandlungen durch den Kommunalen Arbeitgeberverband vertreten wird, kündigte an, am ersten Verhandlungstag kein Angebot vorzulegen.

Die Gewerkschaft bezeichnete die Verhandlungen im Vorfeld als "Bewährungsprobe für die BVG und den Berliner Senat". Wenn dieser die Mobilität der Stadt sichern wolle, müsse er die Beschäftigten ernst nehmen, so der Verhandlungsführer der Gesellschaft, Jeremy Arndt.