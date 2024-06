"Unterleuten", "Über Menschen", "Zwischen Welten" - so heißen Buchtitel von Juli Zeh. Sie ist eine Ausnahme-Erscheinung im deutschen Literaturbetrieb, eine streitbare Stimme im öffentlichen Diskurs - und Pferdeliebhaberin. Am 30. Juni wird sie 50 Jahre alt. Von Corinne Orlowski

Bei öffentlichen Auftritten kann man Juli Zeh streitlustig und kritisch erleben. Sie freue sich, gehört zu werden, sagt die Autorin - selbst wenn sie eigentlich Bühnenangst habe. Im Moment kann man Juli Zeh als die erfolgreichste deutsche Schriftstellerin bezeichnen - zumindest wenn man auf die Verkaufszahlen schaut. Die Gesamtauflage ihrer Bücher beträgt mehrere Millionen Exemplare. Da ist es erstaunlich, dass Zeh noch nie den Deutschen Buchpreis oder den Preis der Leipziger Buchmesse erhalten hat - sie stand noch nicht mal in der engeren Auswahl. Dabei war schon ihr Debütroman "Adler und Engel" im Jahr 2001 ein Welterfolg. Die als Thriller getarnte Liebesgeschichte wurde in 35 Sprachen übersetzt.

Juli Zeh - bürgerlich Julia Barbara Finck - wurde 1974 in Bonn geboren, als Tochter eines späteren Direktors beim Deutschen Bundestag. Sie studierte Jura und war bei ihrem Staatsexamen Ende der 1990er Jahre Jahrgangsbeste in Sachsen. Seit 2018 ist Zeh ehrenamtliche Verfassungsrichterin in Brandenburg. Doch hauptberuflich hat sich Zeh für die Literatur entschieden. In ihren sprachlich präzisen Erzählungen verarbeitet sie aktuelle politische und soziale Fragestellungen. Gern lässt sie Ost und West, Stadt und Land aufeinanderprallen. Seit 20 Jahren wohnt Juli Zeh selbst auf dem Dorf, in Barnewitz (Havelland) im Westen Brandenburgs. Dort dreht sich alles um Pferde.

Seit sie in die Provinz gezogen ist, habe sie festgestellt, dass das Leben auf dem Land ein eigenes Universum sei, das vom Leben in einer Stadt wie Berlin letztlich nicht weiter entfernt sei als das in einer anderen Hauptstadt, wie Tokio oder New York am anderen Ende der Welt, so Juli Zeh. Die wahren Kulturräume würden sich nicht mehr geografisch verorten, sondern eigentlich über die Alltagsbedingungen, "wie die Leute leben, welche Probleme sie haben, welche Wünsche daraus auch resultieren. Da findet schon mal ein kleiner Clash of Civilizations auf engstem Raum statt", sagt die Schriftstellerin.