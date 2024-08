Roland Schultz wirkt ganz klein, als er das so genannte Kettenbad im Zechenhaus betritt. "Das altehrwürdige Gemäuer hier in Brieske, das roch nach Seife, das hat nach herbem Männerschweiß gerochen." Von der zehn Meter hohen Decke hängen hunderte Ketten. "Es ist nicht mehr funktionstüchtig, aber der Staub der Jahrzehnte hat sich hier noch ein bisschen erhalten."

Baugerüste wurden bereits aufgestellt, doch sonst hat sich seit 1991 kaum etwas verändert. "Tja, das ist, wie soll ich sagen, für mich persönlich wie so eine Zeitreise, eine Reise in die eigene Vergangenheit, also über 40 Jahre zurück", sagt Roland Schultz beim Gang durch das Kettenbad.



Statt die Wäsche in Spinte zu legen, hingen die Bergarbeiter sie auf Haken, die dann an Ketten bis unter die Decke hochgezogen wurden. Danach konnten man die Kette mit einem Schloss sichern, so dass nur der Besitzer herankam. "Ich habe mich über zehn Jahre hier umgezogen, war ja zehn Jahre noch tätig." Roland Schultz hatte in der Industriekathedrale als Mechaniker gearbeitet. "Dann kam halt die Wende und das wurde alles abgewickelt."