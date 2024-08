Ob Politik, Wirtschaft, Verbrechen oder Psychologie – es gibt kaum ein Thema, das nicht in einem Podcast behandelt wird. Das Audio-Format ist seit rund zwei Jahrzehnten erfolgreich. Im Interview verrät Experte Sven Preger, was einen Podcast wirklich gut macht.

Was macht einen guten Podcast aus?

Wichtig ist, einen Platz im Alltag der Menschen zu finden. Wo passt es in die Routine? Also: Wie regelmäßig biete ich es an? Wann biete ich es an? Passt die Tonalität? Dazu kommt die Frage: Ist klar, was ich bekomme? Bei einer morgendlichen Radiosendung ist mir als Hörer oder als Hörerin wahrscheinlich klar, was ich da bekomme. Genau das brauche ich beim Podcast auch, und es muss zu dem passen, was ich haben will.

Dann muss es natürlich so präsentiert oder so erzählt sein, dass es mich wirklich mitnimmt. Da spielt dann Storytelling eine Rolle, aber auch Hosting und Ansprache. Also die Faktoren, die Podcast so gut kann, wie kein anderes Medium: Intimität und Nähe. Das alles muss zusammenkommen, um bemerkt und dann auch gemocht zu werden.