Das Stadtmuseum Berlin bekommt ab September eine neue Leitung. Sophie Plagemann wird als künstlerische Direktorin und Vorstand der Stiftung die Nachfolge von Paul Spies antreten, wie die Kulturverwaltung am Dienstag mitteilte.

Der Senat hatte die Personalie auf Vorlage von Kultursenator Joe Chialo (CDU) beschlossen. Er sei überzeugt davon, dass Plagemann die Institution "in einer entscheidenden Transformationsphase" erfolgreich voranbringen werde, sagte Chialo laut einer Mitteilung. Hier denke er vor allem an das "derzeit neu entstehende Museums- und Kreativquartier am Köllnischen Park." Dieses soll laut Chialo 2028 eröffnen "und sich zu einem großartigen Ort für die ganze Stadt entwickeln."

Ihr Vertrag ist laut Mitteilung bis Ende August 2029 befristet.