Entdeckt wurden die Briefe in der Bibliothek des Tiroler Landesmuseums Ferdinandeum. Neben den Handschriften von Kleist sollen weitere Briefe aus seinem direkten Umfeld aufgetaucht sein. Literaturwissenschaftler sehen in dem Fund eine enorme Bedeutung, da es in der Biografie des Dichters noch große Leerstellen zu füllen gibt. Details sollen am Donnerstag, den 19. September, auf einer Pressekonferenz bekanntgegeben werden.

Heinrich von Kleist wurde 1777 in Frankfurt (Oder) geboren und starb 1811 am Wannsee. Zu seinen bekanntesten Werken gehören "Michael Kohlhaas", "Penthesilea" und "Der zerbrochene Krug".

Das Kleist-Museum in Frankfurt (Oder) ist das einzige seiner Art weltweit. Am Sonntag wurde mit einem Festakt die Fertigstellung der Sanierungsarbeiten am historischen Museumsgebäude gefeiert. Der denkmalgeschützte Bau in einer ehemaligen preußischen Garnisonschule wurde in den vergangenen drei Jahren bei laufendem Betrieb saniert. Die Kosten von rund zwei Millionen Euro haben Bund und Land paritätisch übernommen.