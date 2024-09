"A Celebration For The Duke" - eine Feier für Duke Ellington. So heißt dieses Programm, das die Big Band der Deutschen Oper an diesem Abend in der Berliner Philharmonie aufführt. Auf dem Programm steht: Hits. Der A Train ist natürlich dabei, auch Caravan oder I Almost Cried. Es sind Jazz-Standards, Klassiker, die die Band mit großem Können interpretiert. Und mit großer Freude: Fast alle haben ihre Momente, dürfen mal ihr Solo spielen, klatschen sich freudig ab, vor allem Bassist und Schlagzeuger sind der emotional-musikalische Mittelpunkt, jede Bewegung der Musik überträgt sich auf ihre Körper.