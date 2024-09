Musik für Außenseiter würden sie spielen, sagt Neubauten-Sänger Blixa Bargeld gerne in Interviews, für Menschen, die sich fremd fühlen auf diesem Planeten. Dass sie dafür nicht mehr unbedingt den Krach, den Lärm, die Schreierei brauchen, hört man auf den neueren Platten. Live aber werden an diesem Abend im Potsdamer Waschhaus noch mal alle Regler auf 11 gefahren. Das ist anstrengend, passt aber zu der auch sonst so intensiven Erfahrung, die ein Konzert der Einstürzenden Neubauten sein kann.

Blixa Bargeld sagt dementsprechend zu Beginn, ohne dass man ihm echte Körperspannung ansehen würde: "Ja, herzlich willkommen zu unserer kleinen Warm-Up-Show, sehr privat hier heute". Uff. Das kann ja was werden. Dann geht es los und irritierenderweise gibt es überhaupt keine Lightshow. Also das Bühnenlicht bleibt einfach hell, weiß, statisch.

Anfangs allerdings kann man die Skepsis in den Augen der Besucher förmlich ablesen. Bestuhlt? Und dann noch mit viel Luft nach links und rechts. So wenige sind gekommen? Keine 400 geschätzt. Das ist sehr wenig für so eine bekannte Band, die zudem immer noch regelmäßig gut besprochene Alben abliefert. Vielleicht liegt es daran, dass das Konzert weniger beworben wurde, als der Rest der Tour, die in diesen Tagen startet.

Was aber anfangs seltsam anmutet, wird nach zwei, drei Songs genial. Weil die Bühne konstant ausgeleuchtet ist, sieht man eine große Band wie unter dem Brennglas bei der Arbeit. Eine Band, die ihre Songs nicht abspielt, sondern durchlebt, atmet. Man sieht, wie die Gesichtsmuskeln zucken, wie die Hände die Instrumente fühlen, wie die Band diese Songs erarbeitet, in dem Moment. Nicht wenige Songs spielen sie von ihrem neuen Album "Rampen: (apm) alien Pop Music", alle wiedererkennbar, aber doch immer neu interpretiert.

Gitarre, Schlagzeug, Bass: Haben die Neubauten. Diese typischen Instrumente einer Rockband. Aber was bei ihnen sonst noch auf der Bühne steht, das hat niemand sonst. Ständig tragen zwei hart arbeitende Bühnenroadies neue Sachen rein: Plastikrohre, Benzinkanister, ein riesiger blauer Bottich steht da, der legendäre Einkaufswagen, eine elekrifizierte Spirale hängt über dem Schlagzeug.

Allen voran Sänger Blixa Bargeld, der Zampano, Dichter und Diva in einem ist. Auch wenn der immer noch durchtrainierte, tätowierte, nie still stehende Bassist Alexander Hacke das musikalische Herz der Band zu sein scheint, die Kommandos gibt, einzählt, die Songs im Griff behält, wenn die Band improvisierend in ferne Soundwelten mäandert: Blixa Bargeld ist der Mittelpunkt.

Mit seiner massigen Präsenz, im schwarzen Anzug, weiß gepudertem Gesicht, glitzerndem Lidschatten und dieser donnernden, schiebenden tiefe Stimme, die Einkaufszettel vorlesen könnte und es wäre Kunst. 44 Jahre ist seine Band jetzt alt. Und hat sich in all der Zeit immer wieder verändert, ist präziser und weniger krawallig geworden, ruhiger, aber immer noch fordernd, suchend, findend. Auf Platte. Und live an diesem Abend im Waschhaus. Beeindruckend.

Am 9. September spielen die Einstürzenden Neubauten ein weiteres Konzert in Berlin in der Columbiahalle.