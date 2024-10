Bei diesem Kampf um Fördergeld hat Hillebrand noch vergleichsweise gute Referenzen vorzuweisen. Angefangen hat er mit Hip-Hop, gelernt auf Berlins Straßen. Heute ist er ein angesehener, international bekannte Tänzer mit deutschen und westafrikanischen Wurzeln. 2020 hat er den Deutschen Tanzpreis bekommen und gibt regelmäßig Gastspiele unter anderem in Frankreich. "Dort fragt Dich keiner, wenn Du sagst, du bist Tänzer: Davon kannst Du leben? Dort ist das ein ganz normaler Job. Die Gesellschaft weiß, um den Wert der Kultur", sagt er.

In Frankreich sind freischaffende Künstler ganz anders abgesichert als in Deutschland. In Zeiten, in denen sie kein Engagement haben, bekommen sie Arbeitslosengeld, wenn sie 507 Stunden im Jahr künstlerisch tätig waren, heißt es in einem Bericht des wissenschaftlichen Dienstes des Bundestages. In Deutschland hangeln sich alle in der Freien Tanzszene von Projektförderung zu Projektförderung, auch Raphael Hillebrand kennt es nicht anders.