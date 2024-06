Zwille Mittwoch, 05.06.2024 | 10:24 Uhr

"Für freie Jugendarbeit stehen in diesem Jahr 2,3 Millionen Euro weniger zur Verfügung."



Dieser Senat macht genau dort weiter wo Diepgen und Wowereit aufgehört haben. Man spart dort wo sich die Menschen nicht wehren können, gleichzeitig plant man weiter Luftschlösser wie die Magnetschwebebahn und Luxusbibliothek.



Unter RRG gab es nach der Sparorgie "bis es quietscht" endlich wieder Geld welches allen Bewohnern der Stadt zugute gekommen ist, die cDU will wieder bei den Bedürftigsten sparen.



Gleichzeitig will die cDU ihren "Spendern" Milliarden an Steuergeldern in die Taschen scheffeln.