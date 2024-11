Harmlos aussehende Einrichtungsgegenstände der DDR können gesellschaftliche Privilegien und Unterdrückung verkörpern. Die Künstlerin Andrea Pichl zeigt, was das standardisierte Eigenheim über Politik, Ökonomie und menschliche Bedürfnisse verrät. Von Julia Sie-Yong Fischer

Andrea Pichls Skulpturen sind schon beim Betreten der hellen, luftigen Kleihueshalle nicht zu übersehen. Vier fast gleiche, schwarze Holzhäuser sind so dicht nebeneinander in einem sich spiegelnden Grundriss aufgebaut, dass es zwischen ihnen eng wird. Sie dienen gleichzeitig als Ausstellungsräume, in denen die Künstlerin im Berliner Museum Hamburger Bahnhof Zeichnungen, Fotos und Drucke installiert hat. Durch ihre monochrome Gestaltung schlucken sie das Licht und erscheinen wie übergroße "Black Boxes" oder kleine Ausstellungshöhlen.