tastatur Dienstag, 19.11.2024 | 10:35 Uhr

Ja, liebe Kunst-/Kultuschaffende, das von dem Berlin lebt...., wird nun "!abgeblasen". Vor allem hätte ich mir gewünscht, was denn konkret an Bibliotheken und Museen noch eingespart werden soll. Sorry, denn nur das kann ich wirklich beurteilen. Aber man fragt sich, was Berlin seinen Touris künftig anbieten will? Wenn nicht Theateraufführungen, Konzerte mit Künstlern aus aller Welt - besonders herausragende Ausstellungen oder Festivals der Film- oder Tanzkunst, Satiere/Kabarett? Sollen die Touris etwa auch in den Parks an den beliebten Bierflaschen hängen? Ich frage nur mal so.

Ich plädiere dafür, dass auch in der Politik leistungsabhängige Gehälter eingeführt werden. Wie in der Wirtschaft. Für diese gestrige Fehlleistung, wobei einige SPD-Politiker dem Vernehmen nach sogar "zufrieden nach Hause gingen" hätten etliche Geldsummen zurück in den Haushalt gegeben werden müssen.