Beginnen wir das Konzertjahr Berlin Brandenburg 2025 im März. Und zwar am 8. März in Frankfurt (Oder). Dann spielen Karat in der Messehalle. 50 Jahre gibt es die Band mittlerweile, und das will gefeiert werden. Zwar ist von der Urbesetzung skurrilerweise quasi niemand mehr dabei, aber egal, die Lieder sind für die Ewigkeit und so lange sie noch jemand hören will, werden sie gespielt. Es ist davon auszugehen, dass das Konzert bestuhlt stattfindet.

Im Gegensatz zu den schweißtreibenden Auftritten der Band The Baboon Show. Zwei Frauen und zwei Männer aus Schweden, die gefühlt sechs Monate im Jahr auf Tour sind und jeden Abend den Laden abreißen. Zu besichtigen am 16. März in der Berliner Columbiahalle. Ein paar Tage später spielt mit Shirley Holmes im SO36 quasi das Berliner Pendant dazu. Die standen schon mit den Ärzten und den Beatsteaks auf einer Bühne, gelten aber immer noch als kleiner Geheimtipp.