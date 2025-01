Wenn Conni und Clyde zu Bett gehen, schieben sie sich ihre Zahnschienen in den Mund, ruckeln ihre Herzkissen im Nacken zu Recht und freuen sich auf den nächsten schönen gemeinsamen Tag. Beide in rosa Pyjamas, rosa Fellpuschen, mit hochtoupiertem Haar – queere Look-Alikes ohne klare Männer- oder Frauenrolle.

Would you kill, if I asked you to kill?

In die heile Welt des Paares fällt ein winziger Maulwurf. Clyde möchte ihn behalten. Sie tauft ihn Conni, schenkt ihm ein Mini-Schlagzeug und bringt ihm das Spielen bei – was den echten Conni rasend eifersüchtig macht. Zudem, das ist der thematische Überbau, macht Conni Clyde ein verheerendes Geschenk: ein Handy. Conni beginnt, die Nachrichten zu lesen. Und so fällt die böse Welt in die Idylle des glücklichen Paares.

Aus Eifersucht und aus Überdruss an Clydes Medienkonsum zieht Conni in den düsteren, kalten Keller. Da dort eine Toilette fehlt, schafft es Conni in einer neuerlichen analen Phase, mit viel Kotgeschmiere ihre Fäkalphobie zu überwinden. Ein Fan von Fäkal-Humor muss man an dieser Stelle schon sein, um der ausufernden Szene etwas abzugewinnen.