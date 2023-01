Vor genau einem Jahr hat die Protestgruppe "Letzte Generation" erstmals Straßen in Berlin besetzt, um für eine andere Klimapolitik zu demonstrieren. Es folgten zahlreiche Blockaden auf Autobahnen mit langen Staus sowie Störungen in Museen der Region wie dem Naturkundemuseum und dem Potsdamer Barberini . Oft klebten sich Demonstranten fest, damit die Räumung möglichst lange dauert – und bekamen dafür auch die Bezeichnung "Klimakleber".

Am 24. Januar 2022 sitzt in Berlin-Pankow rund ein Dutzend Personen mitten auf der Kreuzung Granitzstraße Ecke Prenzlauer Promenade. In Steglitz wird die Auffahrt zur A100 blockiert.

In 460 Fällen wurde ein Strafbefehl beantragt, also eine strafrechtliche Verurteilung ohne Verhandlung, in sechs Fällen wurde Anklage erhoben. Bislang sind 28 Urteile ergangen, davon sind 12 inzwischen rechtskräftig, die Beschuldigten können dagegen also nicht mehr vorgehen.

Bei sehr vielen dieser Verfahren geht es um dieselben Personen, deshalb wurden die Verfahren verbunden und die Vorwürfe gebündelt. In insgesamt 443 Verfahren ging man so vor. Andererseits kann sich ein Ermittlungsverfahren auch gegen mehrere Aktivisten richten. Deshalb lässt sich die exakte Anzahl der Beschuldigten aus den vorliegenden Zahlen nicht entschlüsseln.

Aufhören will die "Letzte Generation" nicht, im Gegenteil: Die Gruppe hat angekündigt, ihre Blockade- und Störaktionen in diesem Jahr deutlich auszuweiten. "Der Widerstand wird größer als je zuvor", sagte eine Sprecherin der Gruppe am Montag. "Wir werden massiv auf die Straßen gehen." Ab 6. Februar sollten Protestaktionen "in allen Regionen Deutschlands" stattfinden.

"Wir werden an so vielen Stellen wie möglich den Alltag in dieser Republik unterbrechen." Man wolle die Störungen "in jede Stadt und jedes Dorf tragen mit immer mehr Menschen". Wie genau die Aktionen aussehen sollen, sagte die Gruppe nicht.