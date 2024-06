Beim Versuch, ein gestohlenes Auto anzuzünden, sind drei mutmaßliche Autodiebe zum Teil schwer verletzt worden.

Wie uns der Lagedienst der Polizei mitteilte, kam es am frühen Freitagmorgen am Scholzplatz in Charlottenburg zu einer Verpuffung. Die mutmaßlichen Täter hätten Brandverletzungen erlitten und seien in Kliniken gebracht worden, sagte uns ein Polizeisprecher. Einer von ihnen musste mit einem Hubschrauber ins Virchow-Klinikum geflogen werden.

Weitere Einzelheiten sind noch nicht bekannt.