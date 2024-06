Manfred Moslehner soll sein Geburtshaus in Reinickendorf räumen. Der Eigentümer will modernisieren und hat dem Mieter gekündigt. Moslehner verweigert die Herausgabe des Schlüssels und landet vor Gericht. Es drohen Zwangsgeld oder Zwangshaft.

Der 84-jährige Manfred Moslehner kann die Modernisierung seiner Wohnung nicht mehr verhindern – auch wenn er sich mit kaum 1.000 Euro Rente keine höhere Miete leisten kann. Mittlerweile verpflichtet ihn ein Gerichtstitel, Planer und Handwerker in die Wohnung zu lassen – was nun Stein des Anstoßes ist: Weil der Rentner an einem Tag im September die Schlüssel nicht herausgegeben hatte, will ihn die Eigentümer-Firma zwingen, notfalls mit Zwangsgeld oder Zwangshaft.

Sein gesamtes Leben lang hat Manfred Moslehner, genannt "Manne", in seinem Haus in der Kleinhaussiedlung Am Steinberg gewohnt. Er wurde 1939 sogar hier geboren.